Milinkovic-Savic, richiesta informazioni Inter e Juventus: la cifra – Sky

Inter e Juventus hanno chiesto informazioni alla Lazio per capire la fattibilità di un trasferimento di Milinkovic-Savic. Lo afferma Di Marzo, spiegando quanto Lotito abbia chiesto per liberare il suo gioiello in questa sessione di mercato.

LA CIFRA RICHIESTA – Gianluca Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, segnala uno scenario legato al centrocampo: «La Juventus ha una priorità, che è quella di rinnovare il contratto di Adrien Rabiot. Chiaramente se rinnova è un conto, se non rinnova si andrà a cercare un profilo simile come Davide Frattesi o Sergej Milinkovic-Savic. Si parla molto di Milinkovic-Savic, in realtà c’è stata soltanto una richiesta di informazioni nei giorni scorsi da parte di Juventus e Inter. Con la risposta di Claudio Lotito che è stata molto chiara: quaranta milioni, cifra molto alta in questo momento di mercato».