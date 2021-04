Milinkovic-Savic è il nome forte per il mercato estivo dell’Inter di Conte. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di ‘Sport Mediaset’ – a “Pressing Serie A” su Italia 1, le richieste sono due e il sacrificato può essere Eriksen

DUE RICHIESTE – Il mercato dell’Inter è bloccato finché non si chiarisce la situazione della proprietà, per ora si avanza solo attraverso sondaggi. Anche indiretti. Dipendesse da Antonio Conte, le idee sarebbero chiare. Sono due i nomi caldi per il mercato estivo: Emerson Palmieri (Chelsea) per la fascia sinistra e Sergej Milinkovic-Savic, che è il grande colpo per il centrocampo. Conte chiede solo questi due innesti per cercare di colmare le lacune in rosa. Magari Milinkovic-Savic può essere pagato parzialmente dall’addio di Christian Eriksen, che torna ad avere sirene di mercato. Il centrocampista danese può tornare al Tottenham dopo il cambio di allenatore. Per completezza d’informazione, l’eventuale investimento economico sul classe ’95 serbo della Lazio sarebbe fin troppo elevato a prescindere dalla parziale rivalutazione di Eriksen.