Milinkovic-Savic, niente Inter: le carte dell’Al Hilal per convincerlo

Milinkovic-Savic sembra essere a un passo dal trasferimento in Arabia Saudita! Niente Inter, ma strada in salita anche per la Juventus e per il rinnovo con la Lazio. Le carte dell’Al Hilal.

ACCORDO VERBALE − Sergej Milinkovic-Savic è sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita. Niente Inter quindi, ma neppure niente Juventus. Le ultime riferite da Fabrizio Romano su Twitter: «Al Hilal ha raggiunto un accordo verbale con la Lazio per Sergej Milinkovic-Savic. Su un compenso di 40 milioni di euro. Si è ora in attesa di offerta formale e documenti da verificare. L’Al Hilal sta lavorando per ottenere il via libera finale da Milinkovic-Savic che è aperto a discutere i termini del contratto. Adesso dipende solo da Sergej».