Milinkovic-Savic, Inter sfrutta lcardi per convincere la Lazio – QS

L’Inter avrebbe intenzione di mettere a segno il colpo Sergej Milinkovic-Savic in estate, ma per riuscire nel trasferimento dalla Lazio sarà decisivo Mauro Icardi

IL COLPO – Secondo quanto riportato dal “Quotidiano Sportivo”, Beppe Marotta avrebbe intenzione di portare all’Inter Sergej Milenkovic-Savic. Un’operazione di mercato per nulla semplice, visto che il club nerazzurro dovrà trattare con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che è noto essere un osso duro. A facilitare l’affare potrebbe però essere Mauro Icardi, attaccante in prestito con diritto di riscatto al PSG, che in caso di sua cessione porterebbe le cifre necessarie a convincere il numero uno biancoceleste.