Milinkovic-Savic blindato dalla Lazio, rinnovo firmato! Lotito, cifra folle

Milinkovic-Savic ha firmato in gran segreto il rinnovo di contratto con la Lazio. Nonostante la firma non sia mai stata annunciata dal club di Lotito, il serbo è da considerare fuori mercato. Anche l’Inter viene periodicamente accostata al giocatore. Il giornalista Fabrizio Romano, su “Calciomercato.com”, aggiorna la situazione del forte centrocampista biancoceleste

FUORI MERCATO – “[…] Mai come adesso in prima fila c’è la Lazio che ha già ottenuto e mai annunciato ufficialmente la firma del serbo fino al 2024, un rinnovo importante per portare l’ingaggio di Sergej Milinkovic-Savic a 3 milioni di euro con bonus e per dimostrargli la volontà di trattenerlo nell’anno della Champions. Alla luce di questo rinnovo mai comunicato dal club ma già ratificato col giocatore, la posizione della Lazio è rafforzata come raccontato nelle scorse settimane: il presidente Claudio Lotito non vuole cedere Milinkovic e non lo darebbe alla Juventus neanche a fronte di 100 milioni, impossibili da spendere oggi cash su un solo giocatore con la crisi post-virus. Pretenderebbe ancor di più avendo il sì di Sergej all’idea di rimanere ancora a Roma, non vuole sedersi al tavolo con la diretta concorrente Juve, conta di trattenere Milinkovic e lo ha fatto capire chiaramente anche al Paris Saint-Germain che dovrà frenare a fronte del contratto prolungato. Oggi, 100 milioni non li ha portati nessuno e non bastano a convincere Lotito. Milinkovic ha un muro attorno, sempre più biancoceleste”.

