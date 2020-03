Milinkovic-Savic, asta milionaria a due. Inter dietro, pure per Chiesa – Rai

Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio al termine della stagione, a prescindere da quando (e se) si concluderà. Il giornalista Ciro Venerato, in un servizio andato in onda per “La Domenica Sportiva” su Rai 2, ha dato l’Inter sul centrocampista serbo e su Chiesa, seppur in seconda fila.

DEFILATI – Ciro Venerato si lancia su un’analisi di calciomercato anche coi campionati fermi: «Asta milionaria per Sergej Milinkovic-Savic. PSG e il solito Real Madrid sono pronte a far breccia sul portafogli di Claudio Lotito. Più staccata l’Inter, che potrebbe inserire contropartite tecniche per irretire il patron capitolino. Incerto il destino di Federico Chiesa: la Juventus resta opzione credibile, molto meno l’Inter. Il 3-5-2 è poco adatto al gigliato, che in queste settimane potrebbe dire sì a Rocco Commisso. Gli garantirebbe quattro milioni netti, allungando il contratto di un altro anno e con una clausola d’uscita».