Milik pista calda: tra Inter e Juventus si inserisce una concorrente

Arkadiusz Milik Napoli

Arkadiusz Milik è in uscita dal Napoli, e Inter e Juventus osservano con attenzione. Claudio Raimondi, a “Pressing”, fa il nome anche di una terza interessata.

ASTA – Arkadiusz Milik è un profilo che fa gola a molte big della Serie A. In primis, a Inter e Juventus. Il Napoli vuole guadagnare almeno 18 milioni di euro dalla cessione del polacco, secondo Claudio Raimondi. Un prezzo che difficilmente gli azzurri incasseranno, considerando che nerazzurri e bianconeri faranno un mercato low cost. Motivo per cui gli azzurri sono disposti ad ascoltare l’interesse della Fiorentina per il numero 99. Anche i viola difficilmente soddisferanno le richieste del Napoli, che tuttavia preferisce attendere. Nonostante Inter e Juventus vogliano limitare al minimo le spese, infatti, gli azzurri preferiscono attendere fino alla fine del mercato, valutando ogni offerta per Milik.