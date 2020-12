Milik, niente Serie A per lui? Il Napoli strizza l’occhio a un club spagnolo

Arkadiusz Milik Napoli

Milik, già finita l’esperienza in Serie A? Dopo il mancato passaggio alla Juventus prima e alla Roma dopo (due squadre che più di tutte si sono interessate a lui), anche l’Inter aveva provato per gennaio a chiedere informazioni sul calciatore. Il Napoli però preferirebbe cederlo all’estero, e per questo motivo si sarebbe fatto vivo un club spagnolo.

IN LIGA – Milik, secondo quanto riportato da Sportmediaset, potrebbe salutare il campionato di Serie A per trasferirsi in Spagna. Su di lui sarebbe piombato l’Atletico Madrid per sostituire Diego Costa, che a sua volta avrebbe chiesto la risoluzione immediata del contratto per motivi familiari. L’Inter aveva chiesto informazioni su di lui, anche se con meno interesse rispetto Juventus e Roma che in estate sono state veramente a un passo dal giocatore. Il Napoli chiede comunque una cifra importante nonostante il calciatore sia fuori rosa: 16-18 milioni il suo cartellino. Dal canto suo De Laurentiis preferirebbe, ovviamente, cederlo all’estero piuttosto che rinforzare una rivale diretta per lo scudetto.

