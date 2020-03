Milik-Napoli, addio? Inter tiepida e spunta il prezzo. Icardi cambia tutto?

Milik potrebbe essere un nome molto cercato nel prossimo calciomercato. La punta del Napoli è accostata all’Inter, ma i nerazzurri hanno anche altri nomi nel mirino. Se Mauro Icardi dovesse tornare in ballo, tutto cambierebbe, come riporta “Calciomercato.com”

BALLO DEGLI ATTACCANTI – Arkadiusz Milik e il Napoli mai così distanti. Il club e la punta non sembrano trovare un punto d’incontro per il rinnovo di contratto. Gli scenari di mercato impazzano, ma i partenopei chiedono almeno 40 milioni per trattare. Come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, l’Inter sembra avere altre preferenze, pur seguendo il polacco. Se n’era parlato un anno fa nel possibile scambio con Icardi. E proprio se Maurito tornasse in nerazzurro, chissà che le società non riprendano nuovamente il discorso lasciato in sospeso un anno fa.