Milik-Llorente, i saldi del Napoli che strizzano l’occhio all’Inter per gennaio

Arkadiusz Milik

L’Inter è a caccia di un attaccante che possa svolgere il ruolo di vice Lukaku. Il Napoli mette all’asta i suoi gioielli. Il puzzle sembra già composto, ma devono incastrarsi alcuni pezzi fondamentali

PUNTE – Antonio Conte ha chiarito le priorità della sua Inter in vista della sessione invernale di calciomercato. Al tecnico pugliese servono un centrocampista e un attaccante. Degli obiettivi per la mediana abbiamo parlato QUI, ma per quanto riguarda il reparto offensivo, Arkadiusz Milik e Fernando Llorente restano nella lista degli obiettivi del club nerazzurro.

DINAMICHE – Secondo “Sky Sport”, il Napoli sta lavorando per sfoltire l’attacco, nonostante in queste ultime settimane (complici gli infortuni di Mertens e Osimhen) avrebbe avuto estremamente bisogno di uno tra il polacco e l’ex Juventus. Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2021, ma mentre Milik sta spingendo parecchio per la cessione – in vista dei prossimi campionati europei – Fernando Llorente è tornato in campo contro il Torino e potrebbe anche restare in azzurro fino alla naturale scadenza del suo vincolo. L’Inter, ovviamente, è alla ricerca di un profilo specifico in zona offensiva, che possa fare le veci di Romelu Lukaku in sua assenza. Il mercato del club nerazzurro passerà anche dalle cessioni, alcune delle quali praticamente obbligate, ma anche dalla volontà del Napoli di allentare la presa sui suoi alfieri.