Milik-Inter, affondo Juventus per l’attaccante del Napoli? Le possibili cifre

Arkadiusz Milik Napoli

Arek Milik, attaccante del Napoli accostato anche all’Inter, alla fine potrebbe finire alla Juventus: caccia all’accordo tra le parti

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, la Juventus starebbe facendo sul serio per Arek Milik, in scadenza di contratto. Il Napoli chiederebbe ancora 18 milioni di euro per l’attaccante accostato anche all’Inter. Molto probabile che l’accordo però possa trovarsi intorno ai 10 milioni. Il centravanti polacco invece potrebbe firmare un contratto da 4 milioni di euro più bonus. Al club bianconero sarebbe stato offerto anche l’ex Fernando Llorente, che però non interesserebbe alla società torinese.

Fonte: SportMediaset.ti