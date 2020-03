Milik-Inter? Dall’affare Icardi a Mertens. Conte ha altre idee: il motivo

Condividi questo articolo

Milik è un nome che sta circolando da diversi giorni in ottica Inter. L’attaccante non ha ancora rinnovato con il Napoli e potrebbe lasciare i partenopei in estate, al contrario di Mertens. In realtà, secondo quanto riporta “Calciomercato.com”, la punta non sarebbe una prima scelta

SOLO RUMORS – Arkadiusz Milik e il Napoli, una storia che potrebbe terminare in estate. Il riavvicinamento tra i partenopei e Mertens, ma soprattutto le difficoltà a portare a termine il rinnovo. Il contratto scade tra un anno e mezzo, ma i partenopei non hanno intenzione di perderlo a zero. Per questo motivo o sarà fatto un grosso sacrificio per il rinnovo o sarà addio. L’Inter è stata accostata a Milik in diverse occasioni, ma l’affare appare lontano. Se n’era parlato all’interno dell’affare Icardi, ma ora la situazione è diversa. Conte ha altre priorità per l’attacco e il polacco non rappresenta una prima scelta. Il tecnico vede altre punte in pole nel suo progetto tecnico e la società non può sbagliare.