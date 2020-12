Milik, il Napoli non fa sconti. La pista Inter si allontana? Le ultime – Sky

Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik sarà uno dei pezzi pregiati in uscita del mercato di gennaio. Ma per l’attaccante polacco il Napoli non farà sconti, secondo “Sky Sport”. L’Inter rimane alla finestra ma a queste condizioni l’affare difficilmente andrà in porto. Almeno per adesso

OSTACOLI – Per arrivare al cartellino di Arkadiusz Milik, bisognerà superare il muro del Napoli. Gli azzurri valutano il centravanti, in scadenza a giugno prossimo, ben 15 milioni di euro. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, poco prima di Natale ci sarebbe stato un incontro esplorativo tra gli agenti del polacco e il ds Cristiano Giuntoli. Ne serviranno altri per poter trovare un accordo. Milik vuole tornare in campo per riprendersi la maglia della sua nazionale, ma Aurelio De Laurentiis sarà costretto ad abbassare le pretese in itinere per provare a guadagnarci qualcosa. A queste condizioni, però, difficilmente l’Inter resterà in corsa per il polacco.

Fonte: Sky Sport