Milik identikit perfetto per l’Inter: la soluzione ideale per nerazzurri e Napoli

Arkadiusz Milik Napoli-Verona

Arek Milik potrebbe tornare di moda a gennaio per l’Inter, quando il club nerazzurro e il Napoli potrebbero trovare l’incastro perfetto

ATTACCANTE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, Arek Milik potrebbe essere un nome particolarmente caldo in chiave Inter a gennaio. Infatti l’attaccante polacco, dopo essere stato molto chiacchierato in estate ed essere rimasto al Napoli, è ora praticamente un fuori rosa e in scadenza a giugno 2021. Quindi potrebbe diventare un’occasione di mercato per il club nerazzurro, alla ricerca di un attaccante da affiancare ai titolari Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

SCAMBIO – L’idea giusta potrebbe essere quella di uno scambio con Matias Vecino, molto stimato dall’allenatore azzurro Gennaro Gattuso. Si tratta di una questione già affrontata da Beppe Marotta e Cristiano Giuntoli. Senza escludere il discorso Matteo Politano, giunto alla squadra partenopea lo scorso gennaio in prestito con obbligo di riscatto a partire dal 2021. Non escluso dunque che l’indennizzo per quest’ultimo possa essere questa una strada alternativa da seguire.

Fonte: SportMediaset.it