Milik idea per gennaio? L’Inter lo segue, ma ha delle perplessitÃ  – SM

Milik idea per gennaio? L'Inter lo segue, ma ha delle perplessità

Arkadiusz Milik Napoli-Verona

Arkadiusz Milik è sul taccuino dell’Inter come possibile rinforzo dell’attacco nel mercato di gennaio. I nerazzurri seguono l’attaccante polacco ormai in rotta col Napoli, ma non nascondono alcune perplessità

Tra le idee dell’Inter per rinforzare l’attacco nel mercato di gennaio c’è anche Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco è in scadenza di contratto col Napoli ed è completamente fuori dai piani dei partenopei che vorrebbero cederlo a gennaio per non lasciarlo andare via a parametro zero. Il giocatore piace all’Inter, che ha bisogno di un rinforzo nel reparto, ma secondo “Sport Mediaset” i nerazzurri hanno anche delle perplessità. In particolar modo in casa Inter non si vorrebbero spendere troppi soldi per un giocatore in scadenza, mentre De Laurentiis non sembra a sua volta disposto a concedere sconti.