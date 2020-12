Milik, De Laurentiis fa il prezzo: ecco quanto serve per strapparlo al Napoli

Arkadiusz Milik Napoli

De Laurentiis fa pretattica e spara alto per Milik, fuori rosa e col contratto in scadenza. Il polacco sarà libero di firmare con un altro club dai primi mesi del 2021, ma l’Inter (e non solo) ha estremo bisogno di nuove risorse offensive

VALUTAZIONE – Ormai non è più un segreto: l’Inter è alla ricerca di un attaccante per rimpolpare il reparto offensivo. Tra i nomi sul tavolo, c’è quello di Arkadiusz Milik, sondato di recente anche dalla Juventus. Ma Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: nonostante il contratto in scadenza a giugno prossimo, il polacco non si muoverà da Napoli per meno di 15 milioni di euro.

OSTACOLI – Milik non gioca una partita ufficiale con gli azzurri da luglio scorso e De Laurentiis sta provando a fare la voce grossa in queste prime battute di calciomercato (che deve ancora aprire i battenti). Ma in questi giorni c’è già stato un incontro tra i suoi agenti e la dirigenza partenopea: segno di come il club abbia voglia di trovare una soluzione per liberarlo. De Laurentiis spara alto per un calciatore fuori rosa e col contratto in scadenza, ma per strappare il cartellino di Milik servirà un grande lavoro di diplomazia.