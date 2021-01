Milik, addio al Napoli a zero! No a tutte le offerte: il motivo dei suoi rifiuti

Arkadiusz Milik Napoli

Arek Milik, attaccante del Napoli nel mirino anche dell’Inter, verso l’addio al club partenopeo a zero: il motivo dei no del polacco a gennaio

COLPO A ZERO – Secondo quanto riportato da “SportItalia”, il motivo dei rifiuti di tutte le offerte pervenutegli da parte di Arek Milik, attaccante del Napoli nel mirino anche dell’Inter, avrebbe un motivo ben preciso. Il polacco, in scadenza di contratto con il club partenopeo, è già libero di trattare con un’eventuale sua prossima squadra per la prossima stagione senza alcun permesso da parte della società azzurra. Così la Juventus avrebbe già bloccato il giocatore per luglio a zero. In questo modo, il Napoli non incasserà niente.

Fonte: SportItalia