Milenkovic, valutazione della Fiorentina alta! Inter pronta a trattare – TS

L’Inter probabilmente perderà, in questo calciomercato, Milan Skriniar. Il Psg è pronto all’assalto finale e dunque i nerazzurri, per coprirsi le spalle, pensano anche a Nikola Milenkovic della Fiorentina.

RICHIESTA – L’Inter, in questa sessione di mercato, vuole sempre cadere con i piedi per terra. E per farlo dunque, quando si parla di una possibile cessione, vuole avere subito la soluzione pronta. Milan Skriniar sembra prossimo a lasciare l’Inter per unirsi al Psg in Ligue 1 e dunque, per colmare il buco che lo slovacco lascerà, servirà intervenire sul mercato. I nomi sono sostanzialmente due, Bremer del Torino e Milenkovic della Fiorentina. Per quest’ultimo, come spiega bene Tuttosport, la richiesta della Fiorentina è ritenuta alta. I viola infatti, per un giocatore che vede il contratto scadere tra un anno, chiedono 15 milioni di euro. Troppi secondo l’Inter che, in caso di interesse concreto a portarlo a Milano, sono pronti a trattare con il club di Commisso per strappare il difensore serbo a un prezzo “ragionevole”.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna