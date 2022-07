Milenkovic e Skriniar, l’Inter lavora per definire la difesa. Lo scenario − Sky

In casa Inter, si lavora per puntellare la difesa prima dell’avvio del campionato. Due gli obiettivi: l’acquisto di Milenkovic e il rinnovo di Skriniar. La situazione

COPERTA CORTA − L’Inter lavora per definire la difesa. Il rinnovo di Skriniar e Milenkovic i due step in casa nerazzurra. Così Luca Cilli su Sky Sport: «L’Inter ha deciso di puntare anche in futuro su Milan Skriniar a meno di offerte clamorose non ancora pervenute. Si rimane vigili però sulla situazione Nikola Milenkovic della Fiorentina. Si tratta di un obiettivo per rafforzare la squadra ma anche perché serve numericamente in quanto con la partenza di Andrea Ranocchia al Monza il reparto ha un po’ la coperta corta».