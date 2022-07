Milenkovic, serve OK proprietà Inter per affondo. Altrimenti altro profilo – Sky

Milenkovic è un obiettivo dell’Inter ma non così primario, in caso di mancato addio di Skriniar per il quale si parla anche di rinnovo (vedi articolo). C’è la possibilità di virare su un altro profilo, come riporta Demicheli per Sky Sport 24.

LA PALLA PASSA A SUNING – In difesa l’Inter può cambiare obiettivo, sfumato Gleison Bremer. Lo segnala Marco Demicheli: «Nikola Milenkovic rimane l’obiettivo numero uno se arriverà l’OK della proprietà. Anche ieri l’Inter ha avuto contatti col suo agente, ma servono quindici-venti milioni per strapparlo alla Fiorentina: bisogna capire se arriverà l’OK della proprietà. Altrimenti, per sostituire numericamente Andrea Ranocchia, sarà preso un giovane o un giocatore meno costoso».