Milenkovic richiesta di Inzaghi all’Inter! Serve l’ok di Zhang: le ultime – SM

Nikola Milenkovic è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare la difesa. Il serbo, secondo SportMediaset, è una richiesta specifica di Inzaghi: serve però l’ok di Zhang

RICHIESTA – L’Inter, sfumato Bremer, è alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo. È necessario, infatti, tamponare numericamente il buco lasciato da Ranocchia, partito in direzione Monza. L’operazione però, appare tutt’altro che semplice: secondo SportMediaset, infatti, i noti problemi economici dell’Inter impongono un’uscita per ogni entrata. Tuttavia, se la dirigenza nerazzurra riuscisse ad ottenere dal presidente Zhang il via libera per l’operazione, Marotta e Ausilio potranno fissare un summit per Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina ed obiettivo concreto dei nerazzurri. Il calciatore, che ha strappato una promessa sulla cessione ai viola, viene valutato dalla Fiorentina circa 15 milioni.

Fonte: SportMediaset.it