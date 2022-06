Milenkovic resta nel mirino dell’Inter, sul giocatore anche la Juventus − Sky

Milenkovic rimane un obiettivo per la difesa dell’Inter. Al momento, i nerazzurri non hanno affondato sul giocatore anche perché vorrebbero prima capire la situazione legata a Milan Skriniar (vedi articolo). Sul difensore serbo c’è da registrare anche l’interesse della Juventus

CONCORRENTE − Oltre a Gleison Bremer, l’Inter potrebbe fare un altro colpo in difesa. C’è da sopperire alla partenza di Andrea Ranocchia e al ritiro di Aleksandar Kolarov. Dunque, necessariamente l’Inter dovrà coprire questi buchi. In attesa anche di capire la situazione legata a Milan Skriniar e Zinho Vanheusden (vedi articolo), si continua a monitorare Nikola Milenkovic. Il giocatore della Fiorentina piace ai dirigenti nerazzurri con lo stesso Piero Ausilio che ha incontrato l’agente del ragazzo, Fali Ramadani, un paio di settimane fa a Londra. La richiesta che fa la Fiorentina è di circa 15 milioni di euro. Secondo Alessandro Sugoni di Sky Sport, c’è anche da registrare il sondaggio della Juventus. I bianconeri hanno chiesto informazioni vista anche la posizione in bilico di Matthijs de Ligt.