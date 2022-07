Milenkovic pronto a ritornare di attualità per l’Inter: lo scenario − Sky

Milenkovic ritorna prepotentemente verso l’Inter. Dopo aver perso Bremer, l’Inter ha messo nuovamente nel mirino il difensore serbo. Obiettivo insieme al rinnovo di Skriniar

CAMBIO − L’Inter cambia i propri piani. Skriniar resterà in nerazzurro a meno di clamorose offerte da parte di altri club. In primis, il PSG, squadra che lo ha cercato insistentemente in questa sessione di calciomercato. A maggior ragione di ciò, l’Inter dovrà comunque fare anche un altro colpo in difesa per sopperire alla partenza di Andrea Ranocchia. Secondo Luca Cilli, di Sky Sport, può ritornare di strettissima attualità il nome di Nikola Milenkovic. Si tratta di un vecchio obiettivo di mercato che piace e non poco ai nerazzurri.