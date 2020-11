Milenkovic, più Milan che Inter causa “doppione”. Locatelli ora sfuma? – SM

Condividi questo articolo

Photo 196141210

Milenkovic e Locatelli sono due dei migliori talenti under 23 della Serie A. L’Inter segue entrambi ma le trattative si stanno complicando. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Pressing Serie A” su Italia 1, la concorrenza italiana è in continuo aumento

GIOVANI MONITORATI – In programma non ci sono solo operazioni di “comodo”, come quella invernale che coinvolgerà Christian Eriksen (vedi aggiornamenti). Il derby di mercato per Nikola Milenkovic avrà luogo in estate, anche perché a gennaio sembra difficile strapparlo alla Fiorentina. Il Milan è in vantaggio sull’Inter, che per acquistare il classe ’97 serbo dovrebbe prima far plusvalenza con il pari ruolo Milan Skriniar. Intanto la Roma è pronta a inserirsi per Manuel Locatelli, sfidando Inter e Juventus, che non possono garantirgli una maglia da titolare al momento. A differenza dei giallorossi. Il Sassuolo continua a valutare il suo centrocampista 30-35 milioni di euro. Più o meno la stessa valutazione di partenza di Milenkovic, che può toccare anche i 40 milioni.