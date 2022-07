Milenkovic piace all’Inter. Ma ecco cosa serve per affondare – Sky

L’Inter, visto che Bremer è andato alla Juventus, potrebbe tenere seriamente Milan Skriniar così da non dover trovare un sostituto ma un giocatore per fare numero, come Nikola Milenkovic.

CORTEGGIO – L’Inter ha seguito Bremer per mesi ma poi il brasiliano è andato alla Juventus. L’Inter dunque ora punta a tenere Skriniar dietro e, per completare il reparto, è pronta a cercare il profilo giusto. Un nome caldo è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina seguito però anche dalla Juventus. Intervenuto a Sky Sport, Marco Demicheli fa il punto sulla situazione intorno al difensore viola. «Milenkovic piace molto all’Inter ma andare a spendere 20 milioni di euro per prenderlo ci devono essere delle valutazioni da fare. In pratica c’è da ricevere il sì e il no della proprietà per ottenere il via libera».