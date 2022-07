Milenkovic, nuovo contatto Inter-agente! Favorito su un’alternativa – SM

Milenkovic è diventato il primo nome per l’Inter in difesa, dopo che Bremer è andato alla Juventus. Sport Mediaset parla di contatto nelle ultime ore con l’agente del difensore della Fiorentina.

LA TRATTATIVA SI SBLOCCA? – Con Gleison Bremer da ieri anche ufficialmente della Juventus ora è Nikola Milenkovic il favorito per l’Inter in difesa. Sport Mediaset informa di come nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra abbia sentito l’agente del centrale della Fiorentina, Fali Ramadani. La valutazione dei viola è quindici milioni di euro, essendo in scadenza fra un anno può arrivare solo a titolo definitivo e non in prestito. Milenkovic è favorito su Merih Demiral, con l’Atalanta che vorrebbe Andrea Pinamonti. Ma l’Inter vuole incassare sull’attaccante e non è disposta a inserirlo in uno scambio.