Milenkovic, l’Inter sonda il terreno: la richiesta della Fiorentina − SM

Milenkovic è il nome nuovo in difesa per l’Inter. Il difensore della Fiorentina va in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. La società viola ha dettato la sua richiesta

NOME NUOVO − Inter a caccia di un difensore. Oltre al noto Bremer, si parla anche di Nikola Milenkovic. La trattativa dipenderà dalle uscite. Bastoni e Skriniar, infatti, hanno importanti avances estere. Per Milenkovic, l’Inter sta sondando il terreno. La richiesta della Viola è di circa 15 milioni di euro. Secondo Sport Mediaset, richiesta al ribasso visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. La Fiorentina, dunque, potrebbe perderlo a parametro zero la prossima stagione dal momento che non c’è alcun accordo sul rinnovo di contratto.