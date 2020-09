Milenkovic all’Inter? Lo scenario con la Fiorentina in caso di offerta – Sky

Milenkovic sarebbe il nome che l’Inter avrebbe individuato nel caso in cui dovesse essere ceduto Skriniar (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, che poco fa ha lanciato questa eventualità, ha spiegato come si andrebbe a discutere con la Fiorentina. Queste le sue parole sempre da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

MANOVRE IN DIFESA? – Gianluca Di Marzio dà spiegazioni: «L’obiettivo dell’Inter è Nikola Milenkovic, poi magari la Fiorentina deciderà di non darlo. Ha due anni di contratto, non rinnovarlo se l’Inter si presenterà con un’offerta all’altezza è difficile. Aveva sondato Federico Fazio, piace Kevin Bonifazi della SPAL però poi, con tanti soldi eventuali, perché stiamo parlando di scenari, la Fiorentina potrebbe anche scegliersi il profilo adeguato per sostituire, nel caso, Milenkovic».