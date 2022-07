Milenkovic, Inter scavalcata dalla Juventus! Prende quota un’ipotesi − SM

Anche per Milenkovic l’Inter dovrà affrontare la concorrenza della Juventus. Bianconeri al momento in vantaggio. Per i nerazzurri, prende quota un’altra ipotesi per la difesa

ALTRO DERBY − Secondo Claudio Raimondi di Sport Mediaset, altro duello di mercato in vista tra Inter e Juventus: «Altro duello Inter-Juventus dopo Bremer. Milenkovic? Bianconeri in vantaggio stando alle parole di Barone. L’Inter ne sta parlando con Ramadani. Il giocatore non può arrivare in prestito che va in scadenza tra un anno, l’Inter non può dare i 15 milioni richiesti dalla Fiorentina. La Juventus ha la disponibilità economica. L’Inter allora potrebbe andare su Demiral, a margine scorporata da quella legata a Pinamonti. Per Gasperini non è incedibile, può arrivare in prestito».