Milenkovic, Inter quasi alle spalle: c’è il rilancio della Fiorentina

Milenkovic difficilmente vestirà la maglia dell’Inter nella nuova stagione. Per il difensore serbo la Fiorentina ha effettuato il rilancio ed è vicina al rinnovo.

RIMANE ANCORA – Così come un anno fa Nikola Milenkovic non lascia la Fiorentina ma rinnova. L’accordo per il prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno 2023, dovrebbe essere formalizzato prima dell’inizio della Serie A. Niente da fare quindi per l’Inter, che nelle scorse settimane sembrava intenzionata a prenderlo. La Fiorentina chiedeve circa quindici milioni di euro, nessun club è arrivato a tale cifra. Per Milenkovic si prospetta un rinnovo pluriennale, togliendolo quindi definitivamente dal mercato a differenza dell’anno scorso.