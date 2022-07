Milenkovic-Inter, Inzaghi ha necessità di un difensore! La valutazione − Sky

Milenkovic rimane il primo obiettivo per la difesa dell’Inter. La Fiorentina fa una valutazione del difensore importante ma davanti a determinate proposte non può ostacolare la sua volontà

RINFORZO − In casa Inter, oltre alle cessioni (vedi articolo), si lavora anche per regalare a Simone Inzaghi un rinforzo per la difesa. Il nome più gettonato rimane quello di Nikola Milenkovic. La Fiorentina lo valuta circa 20 milioni di euro. C’è però la promessa della Fiorentina di lasciarlo partire di fronte ad un’offerta importante. L’Inter c’è ed è interessata, ora a maggior ragione dopo il mancato arrivo di Bremer. Da capire cosà succederà nei prossimi giorni ma Inzaghi necessità di un difensore al più presto visto il buco lasciato da Ranocchia.