Milenkovic, Inter insidiata dalla Juventus. Doppio vantaggio – Sky

Milenkovic lascerà presumibilmente la Fiorentina, avendo solo un anno residuo di contratto. Baiocchini, nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, parla di insidia Juventus per l’Inter.

CAMBI DIETRO – Manuele Baiocchini fa il punto: «L’Inter se vende Milan Skriniar, che sia PSG che ha offerto sessanta milioni di euro o che sia Chelsea che è alla finestra, prende due difensori e non solo uno. Uscito Andrea Ranocchia uscirebbe anche Skriniar, quindi non solo Gleison Bremer ma anche Nikola Milenkovic. Su Milenkovic ci pensa anche la Juventus, se dovesse andare via Matthijs de Ligt. Rappresenterebbe un’occasione, essendo in scadenza di contratto al 2023. L’Inter, da quello che sappiamo, è un po’ più avanti sia su Milenkovic sia su Bremer. Anche nei confronti del Milan, che aveva Bremer come primo nome nel caso in cui non fosse arrivato Sven Botman».