Milenkovic-Inter, la Fiorentina individua il sostituto. Segnale di chiusura? – SI

Milenkovic lascerà molto probabilmente la Fiorentina e da qualche settimana si parla dell’Inter come destinazione. Pedullà, su Sportitalia Mercato, comunica che la società toscana ha individuato il sostituto. Potrebbe essere il segnale di un’accelerata vicina.

IL RIMPIAZZO – La Fiorentina sa di dover cedere Nikola Milenkovic, che ha un anno residuo di contratto. Per questo la dirigenza viola si sta muovendo per trovare chi ne potrà prendere il posto. Il nome, indicato da Alfredo Pedullà, è Robin Le Normand della Real Sociedad. Un giocatore che, secondo il giornalista di Sportitalia, è ritenuto dalla Fiorentina il più pronto anche come prospettive. Ha due anni di contratto, richieste dalla Liga e dalla Premier League ma i gigliati possono spingere. Per Le Normand valutazione di ventotto milioni, ma una quindicina possono arrivare da Milenkovic (con l’Inter in primo piano).