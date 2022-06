Milenkovic, insidia Juventus sempre più concreta per l’Inter: un motivo – Sky

L’Inter, dovesse voler prendere Milenkovic, deve fare di corsa altrimenti rischia che la Juventus si inserisca. Ne parla il giornalista Demicheli a Sky Sport 24, spiegando quando i bianconeri potrebbero concentrarsi sul centrale della Fiorentina.

AFFRETTARE I TEMPI – Marco Demicheli fa il punto: «Nikola Milenkovic è un nome che stiamo facendo da diverso tempo per l’Inter, ma che possiamo tenere buono anche per la Juventus. L’affare Matthijs de Ligt col Chelsea può andare avanti, ha fatto un sondaggio con l’agente di Milenkovic per capire la posizione. L’Inter rimane in vantaggio, ma la Juventus si è fatta sentire e se dovesse andare via de Ligt potrebbe affondare il colpo».