Milenkovic incontra la Fiorentina: cessione in vista? Inter alla finestra – SM

Milenkovic con l’addio di Gleison Bremer è in cima alla lista dei desideri dell’Inter per la difesa. Il difensore presto incontrerà la Fiorentina.

INCONTRO – Nikola Milenkovic, secondo quanto riportato da Sportmediaset, la prossima settimana incontrerà la dirigenza della Fiorentina per discutere del suo futuro. I viola vorrebbero tenere il calciatore, così come manifestato da Vincenzo Italiano, ma con l’offerta giusta il calciatore può partire. Il contratto del giocatore è in scadenza 2023.

Fonte: Sportmediaset