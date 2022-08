Milenkovic, la Fiorentina risponde a Inter e Juventus: rilancio in amichevole

Su Milenkovic, domenica sera, Italiano aveva smentito questioni legate al mercato per il mancato utilizzo nell’amichevole tra Fiorentina e Galatasaray (vedi articolo). Il difensore serbo, cercato da Inter e Juventus, sarà regolarmente in campo oggi.

LA SCELTA – Aveva ragione Vincenzo Italiano: l’esclusione di Nikola Milenkovic dalla precedente amichevole della Fiorentina, domenica col Galatasaray, non era per il mercato ma per semplice rotazione. Il difensore, seguito da Inter e Juventus, sarà titolare alle ore 18 nella partita che i viola giocheranno contro la nazionale del Qatar. Non solo: Milenkovic avrà anche la fascia da capitano, visto che manca Cristiano Biraghi. Un evidente segnale della società toscana, che prova a trattenere il giocatore nonostante abbia poco meno di undici mesi residui di contratto. Questa la formazione ufficiale di Italiano per Fiorentina-Qatar: Gollini; Dodò, Milenkovic, Nastasic, Terzic; Bianco, Mandragora, Duncan; Ikoné, Jovic, Saponara.