Milenkovic, la Fiorentina prova la mossa ‘contro’ l’Inter: un avviso – SI

Per Milenkovic la Fiorentina, come al solito, prova a creare problemi all’Inter. Su Sportitalia si fa notare come i viola abbiano avviato i contatti col difensore per evitare la cessione.

NUOVO SCENARIO? – Per Nikola Milenkovic la Fiorentina non si arrende. Il difensore serbo ha rinnovato un anno fa fino al 30 giugno 2023, per evitare che i viola lo perdessero a parametro zero quest’estate. Al momento, però, la società del patron Rocco Commisso non ha dato l’OK a nessuno. L’Inter resta un’opzione, ma bisogna stare attenti a un possibile Fiorentina-bis. I gigliati vogliono far capire a Milenkovic che in un altro club (come proprio l’Inter) sarebbe una seconda scelta, mentre rimanendo da loro diventerebbe una prima. Per questo l’obiettivo della Fiorentina è riuscire a ottenere l’OK di Milenkovic per un nuovo rinnovo di contratto, che lo toglierebbe dal mercato.