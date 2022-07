Milenkovic, Fiorentina fissa il prezzo. Per l’Inter dipende da un fattore – Sky

Nikola Milenkovic è adesso l’obiettivo numero uno per la difesa dell’Inter, dopo la trattativa sfumata per Gleison Bremer. Secondo Marco Demicheli di Sky Sport, serviranno tra i 15 e i 20 milioni per strapparlo alla Fiorentina, ma tutto dipende dalla proprietà.

VALUTAZIONI IN CORSO – Nikola Milenkovic resta nel mirino dell’Inter per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Secondo Marco Demicheli di Sky Sport, la Fiorentina ha fissato il prezzo. Ma ora è tempo di valutazioni. Questo il suo resoconto: «Un altro difensore arriverà certamente, serve numericamente dopo l’addio di Ranocchia. Continua a piacere tanto Nikola Milenkovic. Bisogna capire se la proprietà nerazzurra darà la disponibilità a spendere 15-20 milioni di euro per il giocatore, visto che non sarebbe comunque un titolare dal momento che de Vrij e Skriniar resteranno. È il preferito dal punto di vista tecnico, ma magari si andrà a prendere un profilo più giovane o con un costo più contenuto».