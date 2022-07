Milenkovic, Fiorentina in pressing per convincerlo! Mani legate Inter − SI

Milenkovic rimane sulla lista dell’Inter come rinforzo per la difesa ma la Fiorentina vuole tenerselo stretto. Prossimi giorni decisivi. Anche un altro club sul giocatore

IN PRESSING − L’aggiornamento di Alfredo Pedullà su Milenkovic: «Non so se andrà o meno Skriniar. La Fiorentina è in pressing su Nikola Milenkovic da almeno 48 ore. Sta facendo capire al giocatore che lui è il secondo di tutti e il primo di nessuno. Vuole rinnovargli il contratto a cifre importanti cercando di non andare oltre il 7-8 agosto. C’è un patto per andare in una big ma senza una deadline. Situazione delicata perché la Fiorentina non può trovare un sostituto di Milenkovic. Ci sono due squadre, una con le mani legate, l’Inter, e un’altra la Juventus che deve prima trovare una sistemazione per Rugani». Il giornalista ha parlato in collegamento su Sportitalia mercato.