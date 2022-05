Milenkovic, contratto in scadenza con la Fiorentina: Inter e altre due big lo vogliono – CdS

Il futuro di Milenkovic con la maglia della Fiorentina è sempre più in bilico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i viola offriranno un prolungamento di contratto oppure lo cederanno. Inter alla finestra, ma anche altre due big di Serie A.

DUE STRADE – Nikola Milenković ha un contratto in scadenza con la Fiorentina a giugno 2023. Motivo per cui i viola adesso avranno la possibilità o di proporre un rinnovo di contratto, oppure di cederlo già in questa sessione di mercato per evitare di perderlo a zero. Diversi i club interessati, tra questi sempre l’Inter. Anche il Milan lo segue da tempo, con l’ammirazione da parte di Stefano Pioli. Anche la Juventus segue interessata.

