Milenkovic e Bremer non alternativi: il secondo solo in un caso – Sky

Per quanto riguarda il mercato in entrata dell’Inter, due profili a cui i nerazzurri sono interessati per la difesa sono Gleison Bremer e Nikola Milenkovic. Il primo arriverebbe però solo in un caso.

DOPPIO PROFILO – Due profili per la difesa dell’Inter. Non alternativi. Questo il punto della situazione di Marco Demicheli di Sky Sport: «Bremer è sempre il nome preferito per sostituire Skriniar, nel caso lo slovacco venisse ceduto. Stanno andando avanti anche i contatti per Milenkovic che potrebbe arrivare a prescindere, visto l’addio di Ranocchia e la possibilità di qualche altra cessione in difesa».