Per Milenkovic anche una pretendente straniera: l’Inter dovrà fare bagarre

Milenkovic ha corteggiamenti non solo dall’Italia ma anche dalla Spagna. Oltre a Inter, Napoli e Juventus, sul difensore serbo c’è anche l’Atletico Madrid

RIVALE − Nikola Milenkovic lascerà la Fiorentina quest’estate. L’Inter è forte sul giocatore per rimpiazzare la probabile partenza di Milan Skriniar verso il PSG. Occhio però alle rivali. Come riporta Mundo Deportivo, oltre alle italiane Napoli e Juventus, l’Inter dovrà affrontare anche una concorrente spagnola: l’Atletico Madrid. Simeone è alla ricerca di un nuovo difensore e il serbo in scadenza nel 2023 potrebbe essere un’ottima soluzione. I Colchoneros sperano di ripetere un altro affare a Stefan Savic.