Il Milan chiede un incontro per Frattesi: possibile sorpasso? − Sky

Il Milan vuole provare a superare l’Inter per l’acquisto di Davide Frattesi: i rossoneri hanno chiesto perciò un nuovo incontro al Sassuolo. A riferirlo è Sky Sport.

POSSIBILE SORPASSO? − Il Milan vorrebbe provare a superare la concorrenza dell’Inter, così come quella della Roma per Davide Frattesi (vedi QUI). Per questo motivo ha chiesto al Sassuolo un nuovo incontro per provare a imbastire un’operazione. Incontro che potrebbe esserci già domani. A riferirlo è Sky Sport, che poi comunica anche che l’Inter resta comunque in vantaggio per il centrocampista.