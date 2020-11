Miguel Almiron, l’agente: “Inter ha mostrato interesse per...

Miguel Almiron, l’agente: “Inter ha mostrato interesse per lui, ma…”

Condividi questo articolo

Conte Marotta Inter

Daniel Campos, agente di Miguel Almiron, centrocampista offensivo del Newcastle, ha parlato del proprio assistito, seguito dall’Inter

VOCI – Queste le parole di Daniel Campos, agente di Miguel Almiron, ai microfoni di “EuropaCalcio.it” sul futuro del centrocampista offensivo del Newcastle, partendo dalle voci su un interessamento dell’Atletico Madrid. «Al momento sono solo voci».

INTERESSAMENTO – Mentre sui possibili interessamenti da parte di qualche squadra italiana dichiara. «L’Inter ha mostrato interesse per Miguel Almiron, ma non sono stati fatti passi in avanti».

Fonte: Cristiano Abbruzzese – EuropaCalcio.it