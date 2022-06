Miceli: «Skriniar-Bremer, affari legati. Casadei, ecco le condizioni dell’Inter»

L’Inter sogna il tridente offensivo Lautaro Martinez, Lukaku e Dybala, ma è preoccupata anche da Milan Skriniar. Il Psg insiste e l’affare è legato anche all’arrivo di Bremer.

AFFARE – L’Inter vuole prendere Bremer dal Torino, vero, ma l’affare secondo Daniele Miceli è legato anche all’affare in uscita Skriniar. Ecco il suo commento a SportMediaset. «Skriniar e Bremer sono legati. Il Psg spinge forte, 50 milioni di euro risediti al mittente. Il primo obiettivo resta Skriniar nonostante tanti nomi fatti in Francia. Bremer ieri ha parlato, vuole la Champions League ma è la destinazione gradita, ha già un accordo con l’Inter. Il Torino vuole 40 milioni di euro tutto compreso, l’Inter sa che a gennaio Bremer andrà via a 15 milioni. Il Torino vorrebbe anche Casadei ma solo in prestito».