Miceli: «Sensi, porta aperta per la Sampdoria. Caicedo nome per l’attacco»

L’Inter con la vittoria per 2-1 contro il Venezia è volata a +5 momentaneamente sul Milan secondo. Intanto però si analizza la situazione mercato in casa nerazzurra con la dirigenza e Inzaghi che discuteranno qualche colpo possibile in questo mercato.

COLPI – L’Inter farà qualche colpo in questo mercato invernale? La possibilità c’è. Stefano Sensi ieri non è entrato in campo e potrebbe salutare seriamente l’Inter (vedi articolo). La Sampdoria lo vuole fortemente ed ecco il pensiero di Daniele Miceli a SportmediasetXXL. «Ci sarà un nuovo vertice di mercato. L’Inter non vuole farsi trovare impreparata. Inter e Sensi si stanno parlando con Sensi che vorrebbe acquisire minuti. In caso di uscita di Sensi si pensa a una punta. Il nome caldo è Caicedo, può arrivare in prestito per 6 mesi, difficile la risoluzione consensuale con il Genoa. Non comprometterebbe il mercato estivo dell’Inter e non sconvolgerebbe le gerarchie in attacco». Sensi dunque potrebbe seriamente lasciare l’Inter, anche solo momentaneamente, con i nerazzurri a caccia di un rinforzo davanti visto l’infortunio di Caicedo. Ma è l’uomo giusto?