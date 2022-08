Pinamonti, Sassuolo pronto a soddisfare l’Inter! Uscita decisiva – SM

L’Inter non ha alcuna intenzione di cedere Milan Skriniar e Denzel Dumfries a questo punto della stagione ma qualcuno dovrà essere ceduto. Andrea Pinamonti è il primo nome della lista, con il Sassuolo pronto a soddisfare le richieste dei nerazzurri.

USCITA DECISIVA – : L’Inter vuole tenere Skriniar e Dumfries, però qualche sacrificio deve esserci. Il Sassuolo è forte su Pinamonti e molto dipenderà dalla cessione di Giacomo Raspadori al Napoli, a quel punto sarà in grado di pagare i venti milioni richiesti dall’Inter per l’attaccante ex Empoli. Pinamonti vuole fortemente l’Atalanta ma non si opporrebbe al trasferimento in neroverde.