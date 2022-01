Miceli: «Frattesi, Inter ha una corsia privilegiata con il Sassuolo! La cifra…»

Frattesi piace moltissimo all’Inter che lavora per giugno. Daniele Miceli – esperto di calciomercato di Mediaset -, ha fatto il punto della situazione. Di seguito le sue dichiarazioni

IN PRIMA FILA – Davide Frattesi, giovane talento del Sassuolo, piace moltissimo all’Inter. Secondo Daniele Miceli il club nerazzurro sta cercando di spianare la strada in vista di giugno: «Frattesi all’Inter già a gennaio non vogliamo dire sia impossibile ma è francamente molto difficile. Però è vero che l’Inter si è costruita con il Sassuolo una corsia privilegiata per prenotarlo a giugno. La bottega è piuttosto cara, la cifra richiesta dal club neroverde al momento è di 25/30 milioni di euro. L’Inter è assolutamente in pole position per l’estate».