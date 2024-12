Mezi (intermediario Ismajli): «Discorso con il Napoli. Inter? Non farà questo!»

Serxhio Mezi, intermediario di Ardian Ismajli, si è espresso sull’interessamento del Napoli e dell’Inter per il calciatore dell’Empoli.

LA SITUAZIONE – Serxhio Mezi ha parlato a Tribuna.com della situazione di mercato di Ardian Ismajli, calciatore dell’Empoli di cui è intermediario, declinandola in chiave Napoli e Inter. Le due big del calcio italiano si sono messe sulle sue tracce, anche se lo scenario è diverso tra partenopei e nerazzurri. Il Napoli, infatti, è stata a un passo dal giocatore albanese e potrebbe sfruttare un vantaggio per acquistarlo: «Da un anno parlo con il Napoli. Lo scorso anno Ismajli sarebbe già potuto approdare ai campani a gennaio, ne ho parlato con il direttore Meluso e ci ho lavorato insieme a Ciro Palermo. Ora non so se l’affare andrà in porto, ma De Laurentiis è anche amico di Corsi e ciò potrebbe essere utile nella trattativa tra le due società».

Mezi sulle possibili mosse dell’Inter per Ismajli

LO SCENARIO – Per quanto riguarda il potenziale affondo dell’Inter per Ismajli nei prossimi mesi, Mezi ha escluso che l’albanese possa arrivare nella sessione invernale di calciomercato: «Una società di Serie A spende 2, 3, 4 milioni di euro per un calciatore di 29 anni che potrebbe prendere a zero a giugno? Il Napoli è un altro discorso».