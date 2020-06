Meunier lascia il PSG come Cavani! Inter? No,...

Meunier lascia il PSG come Cavani! Inter? No, vicino al Borussia Dortmund

Meunier segue le orme di Cavani, subito addio al PSG (vedi articolo). Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’esterno destro belga spesso accostato all’Inter è vicino al Borussia Dortmund

NIENTE COLPO A ZERO – Thomas Meunier è vicino a lasciare il PSG. L’esterno destro della nazionale belga, spesso, è stato accostato all’Inter come possibile colpo a parametro zero. Secondo Fabrizio Romano, però, il giocatore si avvicina all’approdo al Borussia Dortmund. Di seguito il tweet del giornalista.